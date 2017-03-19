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嫖客名冊大奇觀 「孝子」帶老爸嫖妓

2017-03-19  16:47

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市刑大日前破獲「阿中」李姓男子經營的「微風應召站」，逮捕他與劉姓、葉姓叩客人員與6名中國籍應召女共9人。

警方逮人時，發現多本攬客名冊，名冊上記錄著客人特徵、職業、癖好或相關事項，進一步回報給公司。警方檢視該名冊，赫然發現居然有筆註記寫說「帶爸爸來」，員警直呼「居然有這種『孝子』！」

警方檢視嫖客名冊，除了發現「孝子」外，還發現有律師、警察、計程車司機等各行各業的嫖客。有的嫖客是要前往法院服刑，坐牢前特地來「辦事」；也有嫖客是殘障人士，長期沒交女友，只好來應召站解決生理需求；更有嫖客錢給了不辦事就走，被應召女形容成「怪怪的」。

警方進一步詢問服務「孝子」的應召女，原來有名男子帶著父親前去嫖妓，但並非「兩人一起嫖」，而是該男子前往指定地點後在附近等待，只有父親進門嫖妓，嫖完後兒子付錢再帶父親離去。員警聽聞感到不可思議。

相關影音（警方提供）

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  • 警方查扣到的嫖客名冊，有嫖客是律師、警察。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣到的嫖客名冊，有嫖客是律師、警察。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方查扣到的嫖客名冊，有嫖客帶老爸嫖妓。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣到的嫖客名冊，有嫖客帶老爸嫖妓。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方查扣到的嫖客名冊。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣到的嫖客名冊。（記者王冠仁翻攝）

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相關關鍵字： 名冊 嫖客 孝子 應召站
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