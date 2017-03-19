PO色情訊息 他辯：我是水電工、按摩師＋瑜珈師

2017-03-19 16:47

〔記者王定傳／新北報導〕新北市黃姓男子在某論壇PO色情訊息，如「優質帥俊精瘦腹肌水電工，技術純熟服務周到」、「大隻工具一次解決」等被警方抓包後，他竟說自己有水電工、按摩師及瑜珈師3種身分，不是色情訊息，新北地院法官不採信，依違反兒童及少年性交易防制條例判他4月徒刑。

去年9月5日下午2時許，黃男在住處上網刊登性交易訊息寫說：「優質帥俊精瘦腹肌水電工，技術純熟服務周到」、「用好身體好技術讓客人開心滿足」、「不管你家上面下面前面後面，所有問題全部交給健康安全的專家」等。

警員網路巡邏發現，透過LINE與黃男詢問，黃還對警方說：「見面會跟寶貝拿三千～其他放心交給專業健康安全的我囉」、「會先按摩跟泰國浴」等語，見面後就被法辦。

黃男竟辯稱有他水電工、按摩師、瑜珈師3種身分，因自家開裝潢公司，從小跟父親做裝潢，才會打不同廣告，因他傳訊後很久，客戶（指警員）沒有回覆，才以為對方可能要按摩或瑜珈；但他的說法，法官完全不信，依刊登使人為性交易訊息罪判刑；可上訴。