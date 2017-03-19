攀登南三段受困失溫 女子獲救送醫無礙

空勤總隊的特搜人員在本鄉山找到張女，準備帶她上直升機。（記者歐素美翻攝）

2017-03-19 16:40

〔記者歐素美／台中報導〕19歲張姓女子獨自攀登南三段，行經南投縣信義鄉本鄉山時，因下雨在帳蓬內升火取暖，不慎燒毀帳蓬，淋雨失溫，打電話求救，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊獲報，今天近午時出動直升機將張女載送到清泉崗基地，由救護車轉送光田醫院治療，張女在醫院休息約半小時即安然離去。

據了解，張女是台中市某登山隊領隊，年紀輕輕即已完成百岳，原本要帶隊的攀登南三段的登山隊臨時取消行程，她就獨自前往攀爬，13日從花蓮縣瑞穗入山，預計本月21日從南投水里下山，不料，行經南投縣本鄉山時因遇到暴雨及冰雹，在帳蓬內生火取暖時不慎燒毀帳篷，無處躲雨，身陷失溫不適才趕緊打電話求助消防單位。

空勤隊今天接獲南投縣消防局申請直升機救援，今天近午11點55分出動直升機到場救援，12點半左右將張女救上直升機送往台中，下午1點左右，由救護車載往沙鹿光田醫院就醫；沙鹿光田醫院表示，張女到院時表示「沒有生病，勿須掛號住院，休息一下就好」，經醫師檢查後確認無須進行任何醫療行為，張女休息約半小時，約下午1點40分左右即離開醫院。

相關影音（空勤隊提供）