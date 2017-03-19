板橋借錢哥又來啦！ 誆稱當保全缺錢加油
〔即時新聞／綜合報導〕還記得去年初在新北市板橋埔墘一帶當街向民眾借錢的「借錢哥」嗎？有網友今天凌晨下班時，騎車行經三重重陽路二段再度發現他的蹤影，誆稱在某社區擔任保全，剛下班正要回台北卻因機車沒油發不動，希望能借他錢，網友見狀立即回絕，並將行車紀錄器貼上臉書社團《爆料公社》，引起廣大討論。
去年初就有網友發文表示「板橋中山路上靠近埔墘里附近，都有一個中年男子騎黑色舊機車會一直在路上隨機問路人:『可以借我100塊加油嗎？我老婆不給我錢，我油不夠回家，我家在XXX』他也真不會認人，我自己就遇到他6次了，他每次住的地方都說不一樣（大部分說南港），我家人也遇到好幾次，有次還獅子大開口直接向我舅舅要500塊。」
更有網友曾目擊男子借錢後，直接到彩券行買彩券，欺騙民眾善心；當時板橋警方透過網路巡邏過濾出這名「借錢哥」身分為45歲馮姓男子，更前往他住處查訪，祭出「查訪約制書」，告知馮男行為涉及社秩法及強制罪，提醒馮某不要攔車借錢，以免觸法。
不料，事隔1年，「借錢哥」在新北市三重區重出江湖，只見他將車輛違規停放在重陽路二段紅線上，向正在停紅燈的網友借錢，誆稱:「剛從溪美街的某社區保全下班，機車發不動，希望網友能借他錢回台北」，更表示可以提供證件給網友檢查，而網友見他非常面熟，且不急不緩的將自己的訴求講出，完全不像急需協助的樣子，果斷回決馮男。
卻見馮男走到馬路中間向一部轎車內的民眾借錢，網友事後將影片貼上臉書社團爆料公社，隨即吸引網友熱議，有網友開玩笑表示:「看來他的偉大夢想是借遍全台灣」、「 假日還加班」、「找到保全的工作囉？還假日加班耶，有一例一休嗎？阿哥哥，記得跟雇主要加班費，還有要符合勞基法規定喔」。
而三重警分局據報隨即展開調查，經詢問各派出所及交通分隊，皆尚未接獲報案，並呼籲民眾若在路上發現「借錢哥」蹤影，立即報警，警方將立即前往查處。
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