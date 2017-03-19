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板橋借錢哥又來啦！ 誆稱當保全缺錢加油

2017-03-19  16:58

〔即時新聞／綜合報導〕還記得去年初在新北市板橋埔墘一帶當街向民眾借錢的「借錢哥」嗎？有網友今天凌晨下班時，騎車行經三重重陽路二段再度發現他的蹤影，誆稱在某社區擔任保全，剛下班正要回台北卻因機車沒油發不動，希望能借他錢，網友見狀立即回絕，並將行車紀錄器貼上臉書社團《爆料公社》，引起廣大討論。

去年初就有網友發文表示「板橋中山路上靠近埔墘里附近，都有一個中年男子騎黑色舊機車會一直在路上隨機問路人:『可以借我100塊加油嗎？我老婆不給我錢，我油不夠回家，我家在XXX』他也真不會認人，我自己就遇到他6次了，他每次住的地方都說不一樣（大部分說南港），我家人也遇到好幾次，有次還獅子大開口直接向我舅舅要500塊。」

更有網友曾目擊男子借錢後，直接到彩券行買彩券，欺騙民眾善心；當時板橋警方透過網路巡邏過濾出這名「借錢哥」身分為45歲馮姓男子，更前往他住處查訪，祭出「查訪約制書」，告知馮男行為涉及社秩法及強制罪，提醒馮某不要攔車借錢，以免觸法。

不料，事隔1年，「借錢哥」在新北市三重區重出江湖，只見他將車輛違規停放在重陽路二段紅線上，向正在停紅燈的網友借錢，誆稱:「剛從溪美街的某社區保全下班，機車發不動，希望網友能借他錢回台北」，更表示可以提供證件給網友檢查，而網友見他非常面熟，且不急不緩的將自己的訴求講出，完全不像急需協助的樣子，果斷回決馮男。

卻見馮男走到馬路中間向一部轎車內的民眾借錢，網友事後將影片貼上臉書社團爆料公社，隨即吸引網友熱議，有網友開玩笑表示:「看來他的偉大夢想是借遍全台灣」、「 假日還加班」、「找到保全的工作囉？還假日加班耶，有一例一休嗎？阿哥哥，記得跟雇主要加班費，還有要符合勞基法規定喔」。

而三重警分局據報隨即展開調查，經詢問各派出所及交通分隊，皆尚未接獲報案，並呼籲民眾若在路上發現「借錢哥」蹤影，立即報警，警方將立即前往查處。

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  • 「借錢哥」在新北市三重區重出江湖向路過網友借錢。（圖擷取自《爆料公社》影片）

    「借錢哥」在新北市三重區重出江湖向路過網友借錢。（圖擷取自《爆料公社》影片）

  • 「借錢哥」被網友回絕後跑到馬路中央向車內民眾借錢。（圖擷取自《爆料公社》影片）

    「借錢哥」被網友回絕後跑到馬路中央向車內民眾借錢。（圖擷取自《爆料公社》影片）

  • 去年海山警分局埔墘派出所尋獲借錢哥後更曾到他住處送達查訪約制書約制。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

    去年海山警分局埔墘派出所尋獲借錢哥後更曾到他住處送達查訪約制書約制。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

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