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虎尾街道氣爆 一人灼傷送醫

氣爆導至柏油路面隆起。（記者詹士弘攝）

2017-03-19  16:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾立德街與復興路口今天下午發生氣爆，威力驚人，除柏油面被炸的隆起外，道路上方的紅綠燈也震波震落，現場一名工人遭灼傷，自行就醫，工程主管單位水利處長許宏博表示，疑似地下涵管沼氣殘餘所引發，實際引爆原因，週一再現勘。

下午二點多，虎尾發生震天巨響，在燦坤附近路口發生氣爆，被爆炸震飛的人孔蓋還削去柏油路的一角，威力驚人，所幸現場除一名工人遭到灼傷自行就醫外，無其他人被波及。

許宏博表示，爆炸地點就虎尾地下管線的先期工程，附近確定沒有天然氣管通路，疑似地下涵洞內沼氣濃度太高，才引起氣爆，實際爆炸原因，還需進一步鑑定。

路上的紅綠燈也被炸壞。（記者詹士弘攝）

氣爆後消防車在一旁待命。（記者詹士弘攝）

柏油路面被炸飛的人孔蓋削掉一塊。（記者詹士弘攝）

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