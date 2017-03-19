買改造手槍嫌貴 男子索性自己改被逮
2017-03-19 15:56
〔記者李忠憲／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵六隊今天宣布破獲1人地下兵工廠，並在經營人力仲介公司的男子林宥瀧的公司及住處，起獲1把改造小沙漠之鷹手槍及子彈，另有鑽孔機、銑床等製槍工具及半成品。林嫌坦認買改造槍防身自保，但否認製槍販售，警方依違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌送辦外，將清查他是否有販售情事。
台中市刑大偵六隊表示，家住太平的45歲男子林宥瀧已婚育有1子，夫妻經營一家人力派遣公司，員工有7、8位。日前接獲線報，指稱林男疑似透過網路購買改造手槍及槍枝零件，可能有製造、改裝之嫌。
案經台中地檢署檢察官詹益昌指揮偵辦，雖事證不明確，申請監聽票未過，但前日仍會同刑事局偵八大隊第一隊先前往林男公司搜索，林雖矢口否認，卻在他包包內搜出1把改造的以色列沙漠之鷹手槍，以及21發改造子彈，另也在他公司及住處查獲鑽孔機、自製銑床模組等製槍工具，以及林男自繪的手槍華到構造圖及完成的滑套。
林男先否認槍是自己的，後再否認有製槍，但警方告知可驗指紋比對後，他改稱槍是花5萬元買來防身，因覺得太貴，加上自己曾在鐵工廠當銑床工，用賣家給的圖再自己繪製後，土法煉鋼。
警方發現林男製作滑套十分精細，現場有兩個槍管尚未打通，因此應該還是實驗階段。他應該是將人力派遣公司業務交給妻子處理，自己就在公司研究製作。另也查到些許安非他命毒品，為林男吸食用，警詢後依法將他移送法辦。
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