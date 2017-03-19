竹市刑兵分兩路 掃毒查槍逮人
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕高等法院檢察署實施全國同步「查緝毒品藥頭專案」，以查緝販毒藥頭及少年涉毒案件，防制毒品入侵校園等為專案重點，新竹市刑大專案人員兵分南北兩路，於新竹縣湖口鄉、苗票縣頭份市分別查獲少年「小偉」持有改造手槍、販賣毒品咖啡包、愷他命等及彭姓嫌疑人持有改造手槍、毒品案，掃蕩槍毒成果豐碩。
專案人員調查發現，國中中輟生「阿偉」平日在湖口地區活動，父母離異，往來對象以青少年居多，經常在網咖廝混伺機販賣咖啡包、愷他命等毒品；另案嫌疑人彭男平日在頭份、竹南活動，居無定所大多隱匿在電玩店、汽車旅館、工地等處所，彭嫌施用2級毒品安非他命成癮，為負擔龐大開銷竟以販毒所得支應，據悉毒品交易時為了防身隨身攜帶槍械，嚴重危害地方治安。
專案人員見時機成熟，凌晨由新竹市刑大、保七總隊第五大隊、 新竹海巡隊等幹員，兵分南北二路執行搜索，在湖口鄉查獲少年「小偉」持有改造仿金牛座手槍1把、毒品咖啡包3包（總重10公克），另一在場少年「阿昇」坦承有拉K並向少年「阿偉」購毒情事；另在頭份市某汽車施館前，在彭姓嫌疑人自小客車上，查獲彭嫌等3人持有2級毒品安非他命3包（總重20公克），並在彭嫌住居所搜索查扣仿金牛座改造手槍1把，專案人員蒐證確實，查扣犯嫌等持有槍毒，事證明確，持續向上溯源追查。
少年「阿偉」向專案人員供稱，近日與人結怨，才向友人借改造手槍防身，並坦承販賣咖啡包、愷他命等毒品已年餘，交易對象以青少年居多，所得獲利有30萬元；嫌疑人彭男則坦承持有改造手槍及施用毒品情事，惟對販賣毒品避重就輕，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、少年事件處理法，分別移送新竹地院少年法庭、苗栗地方法院檢察署偵辦。
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