裝無辜！女店長被自家監視器拍到行竊
2017-03-19 15:44
陳姓女店長拿著包包離開。（記者何宗翰翻攝）
〔記者何宗翰／台中報導〕32歲陳女日前去髮型工作室做頭髮，離開時發現放在休息室的Longchamp包不翼而飛，裡頭還有香奈兒皮夾及現金1萬5千元，警方向隔壁的童裝店陳姓店長詢問，起初她還裝不知情，大方提供監視錄影，畫面卻拍到是店長行竊，原來陳嫌自恃熟悉店內監視器，深信攝角應不致入鏡才下手，沒想到反被逮個正著。
陳女向警方表示，當日上午至南屯區南屯路二段的個人髮型工作室消費後，付款時卻發現放在休息室的手提包遭竊，手提包內還有準備繳交子女學費的1萬5千元現金遭竊，請求警方協助找回。
警方調查，案發地點的髮型工作室與一家童裝店位於同店面，因此也向童裝店協調提供監視器供追查，陳姓女店長不假思索爽快答應，經員警檢視畫面後，發現一女子涉有重嫌，偷走被害人的手提包步出店外，等到再進店內時，就是空著雙手進來，立即通知被害人前來指認。
被害人陳女看到畫面後驚呼「這不是童裝店女店長嗎？」並痛斥在尋找手提包時，曾多次詢問女店長，「她還說她都不知道！」
陳姓女店長沒有前科，到案後供稱因遭友人騙走近80萬元，目前獨自照護小孩，生活壓力很大，才會一時起貪念竊走被害人的手提包，但還沒花用即被警察找上門，相當後悔；當時自認熟悉店內監視器，覺得那個角度拍不到，以為故作鎮靜就能逃過警方質疑，不料仍難逃法網，依竊盜罪嫌送辦。
陳姓女店長拿著包包走出店外。（記者何宗翰翻攝）
陳姓女店長回來時雙手已空。（記者何宗翰翻攝）
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