歡唱2小時要9千！ 男子買美工刀割好友頸
2017-03-19 15:38
警方將陳嫌移送法辦。（記者曾健銘翻攝）
〔記者曾健銘／新北報導〕今日凌晨2時許，47歲男子陳永芳與46歲陳姓好友一起到三重區龍門路的KTV唱歌喝酒，直到清晨近5時許準備結帳離開，沒想到短短2個多小時的消費竟高達9千元，陳永芳懷疑朋友與店家聯合起來「敲竹槓」，一氣之下衝到超商買美工刀砍殺對方洩憤，險些砍斷陳男的頸動脈，一旁的吳姓女子勸架也遭劃傷，所幸送醫後均無生命危險，陳嫌犯案後也因不勝酒力，醉倒在現場，警方當場將他逮捕。
偵訊時陳嫌向警方表示，因為不滿2小時消費要價9千元，好友竟要他自己買單，他丟了9千元後越想越氣，一氣之下才會買美工刀行兇，所幸力道不大，只有劃傷頸部，留下10公分刀傷，幸未傷及頸動脈，事後感到非常後悔，警訊後依殺人未遂、傷害罪嫌將他移送法辦。
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