釐清下水道死傷責任 雄檢開挖管線缺口

高雄下水道1死3傷意外案，檢察官指揮中油、欣高瓦斯等管線單位今上午到場開挖。（記者方志賢攝）

2017-03-19 15:34

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區一處下水道工程，前天發生疑施工挖斷管線爆炸起火，造成1死3傷意外，檢察官指揮中油、欣高瓦斯等管線單位今上午到場開挖，高雄地檢署主任檢察官曾靖雅強調，希望找到爆炸起火的管線缺口，確認管線所屬單位，並採樣化驗釐清責任。

高雄三民區澄清路、覺民路口一處下水道工程，17日下午疑似施工時挖斷管線，造成瓦斯爆炸起火，警消獲報救出3名工人，但另名受困潘姓工人救出時已無氣息，送醫仍不治。

高雄地檢署主任檢察官曾靖雅今上午指揮中油、欣高瓦斯等管線單位到場開挖，開挖人員從爆炸的工作井旁路面開挖，上午開挖到一半，一度碰到中華電信管線而暫停，後來又選擇另外路面開挖，下午2點30分許，已挖到2公尺深，但離管線埋設的地下4公尺深，還有一段距離。

曾靖雅表示，工作井附近地面埋設許多管線，開挖時要小心避開各種管線，以免影響附近住戶的用水、用電，開挖進度比較慢，但仍希望今天能完成，開挖的重點希望找到爆炸管線的缺口，確認管線所屬單位，並採集缺口管線及附近土壤送驗，以釐清責任。