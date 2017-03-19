泰勞酒後亂性 性侵女同鄉被起訴

2017-03-19 15:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕泰國籍男子BANLUE與同鄉女子唱歌喝酒後，一時性起推倒在床，恐嚇如果不從就要殺死她，被害人逃走報警，回到現場時他還在呼呼大睡，全案由檢方偵結起訴。

檢警調查，在新竹工業區打工的逃逸泰籍移工BANLUE（33歲、在押），去年12月間與同鄉女子阿妮在竹北一家泰國小吃店飲酒唱歌，2人唱到晚間，阿妮因夜深要回宿舍休息，BANLUE一時性起，假意騎機車載她返回宿舍。

沒想到，BANLUE騎機車返回自已的租屋處，強拉對方上樓，不管對方抵抗，將她推倒在床，並恫嚇對方「不跟我嘿咻，就殺死妳！」

女子害怕遭殺害而被性侵得逞，過程中女子金耳環掉落現場，她見對方累到睡著，趁機逃回宿舍，由女同鄉陪同報警。

警方趕抵現場，發現床上有女子的耳環，同時BANLUE仍熟睡，直到警方搖醒他才知道自已被逮。BANLUE向檢警坦承酒後性侵同鄉女，加上女子指證歷歷，新竹檢方日前依強制性交罪嫌起訴。