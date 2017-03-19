無業又罹癌 59歲男工地上吊亡
2017-03-19 15:11
〔記者歐素美／台中報導〕59歲的許姓男子今天上午被發現在沙鹿區中山路一處建築工地內上吊身亡，警方調查發現，許男在農曆年前才因大腸癌開刀，疑長期失業又罹癌而想不開。
今天上午8點半左右，沙鹿區中山路一處建築工地的主任上班時，赫然發現工地內電梯旁的鷹架上竟吊著一個男子，嚇得趕緊打119報案，沙鹿消防分隊到場發現男子全身礓硬已明顯死亡，即轉報警方處理。
清水警分局光華派出所調查發現死者為59歲許姓男子，與王姓女友同住在台中市北區，因罹患大腸癌，農曆年前才剛動完手術，疑罹癌又失業，經濟壓力大才想不開輕生。
許男的女兒表示，過年後就沒有跟父親連絡，不清楚怎麼會發生這種事；許男的女友則供稱，許男於本月16日外出後即未連絡，昨晚她曾連打好幾通電話給許男，但許男皆未接聽，接到警方電話才知男友出事。
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