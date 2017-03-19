消失的10秒！騎士怎被撞完全記不得
2017-03-19 15:06
〔記者徐聖倫／新北報導〕昨上午，許姓機車騎士在上班途中行經新北市中和區景平路靠近景新街口，1輛轎車疑似突然左彎，撞上直行的許某，許某左手嚴重骨折，送醫急救還發現腦震盪，所幸經開刀救治後生命無虞在院休養，但許某表示，當下發生什麼是他已完全不記得，遭撞那僅僅10秒的記憶完全消失。
警方調查，許某是往新店某汽車美容公司上班途中遭撞，與他同行的同事在後方目睹，他表示轎車沒有打方向燈就直接往左偏，許某同事指責肇事車主從事發至今已超過36小時，連聲問候都沒有，實在過分。
警方調查，肇事車主林姓男子初步表示自己並未違規，是許某自己過來撞他，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。
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