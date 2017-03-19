警抓毒蟲 竊盜通緝犯意外落網
2017-03-19 15:08
陳男遭通緝，開著偷來的小客車找友人被逮。（記者許展溢翻攝）
〔記者許展溢／苗栗報導〕竹南警分局執行毒品專案，前往37歲鄧姓男子在新竹縣峨眉鄉峨眉村住處搜索，查獲一組毒品吸食器，當場更是逮到一名48歲竊盜通緝犯陳姓男子。
竹南分局偵查隊小隊長張世雄、孔志堅，及偵查佐朱致翰、林裕棋、張世源，持新竹地院搜索票，前往鄧男住處查緝。
沒想到鄧男友人開著自小客車要去找他，警方眼尖發現這輛為贓車，還是曾涉竊盜罪遭通緝的陳男。
警方表示，陳男第一時間為了不被抓，還謊報他人身分證號碼，企圖逃脫，但仍逃不了警方好眼力，誇張的是，陳男還在偷來的車輛上加裝音響，令人相當傻眼，也在車上搜到一組毒品吸食器。
警方指出，現場除鄧男、陳男2人，在場另還有4人都曾涉毒品前科，訊後將他們依竊盜罪及違反毒品危害防制條例移送法辦。
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