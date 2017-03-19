南橫傳工安意外 垂吊工人墜落亡
2017-03-19 15:07
［記者陳賢義／台東報導］台東南橫傳工安意外，1名22歲溫姓垂吊工人自40公尺高摔落，頭部重創，當場沒有生命跡象，送醫不治；另在長濱鄉海邊則有膠筏觸礁擱淺，海巡和消防人員展開搜尋，在距事發地百公尺處發現船長遺體。
膠筏擱淺 船主遺體尋獲
台東假日不平靜，公路局今中在南橫公路178公里今天進行邊坡工程，1名22歲溫姓垂吊工人自40公尺高摔落，傷重送醫不治；另在今日上午8時許，在長濱鄉則有民眾發現膠筏觸礁擱淺，海巡人員趕往處理，發現船上無人，經與消防人員聯合搜尋，在距離齒草橋涼亭100公尺岸邊發現船主遺體。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…
- 小英拚經濟！接下來...300億大新竹輕軌
- 仰德台日友好盃》大霧攪局 第1回合打平
- 柯媽更適任市長？ 網友批郝龍斌「你會支持嗎」
- 加油等等！台塑化本週最多降1元
- NBA》莫名吃T 沃爾：對技術犯規感到厭煩
- 笑翻！兒女亂入BBC直播「媽媽版」淡定拆炸彈...
- 好創意零垃圾 原味餐廳做環保
- MLB》小熊封王的代價 芝加哥需支付5.8億加班費
- 經典賽》衛冕軍淘汰！史坦頓驚天轟助美國二度晉四強
- 中客不來、桃機塞爆 海關：他國遊客倍增....
- 「吃和解飯全程錄音」 羅霈穎驚爆某女星可怕
- 美女好強！五月天這根被征服了
- （台南）花開逾5成 白河木棉花道正美
- 安心亞遭虧體重是Jolin兩倍 天后這樣回應好暖
- 牛罵頭遺址園區首開放野餐 民眾：環境好清幽！
- 香港門戶地位不保？《彭博》從這些數字預測…
- 《謠言終結站》茶葉蛋有毒恐致癌? 營養師:安心吃
- 罹患腦癌被告知最壞狀況 小鮮肉男星為母圓星夢
- 葉啟田欠情債 方馨站台祭胸器
- 國外調查「最友善國家」 台灣高居第一
- 垂死病童盼葬母棺內 「讓她在天堂照顧我」
- 路跑》萬金石馬拉松陰雨中起跑 朝挑戰銀標邁進
- 中林路又塌陷 中油緊急關閉8管線
- 經典賽》瓊斯六星級美技沒收全壘打 金鶯隊友舉盔致敬（影音）
- 【人生作業簿】你的天賦是什麼？
- 【貓收藏】陽光的信徒
- 新聞分析》吳擅地面戰 馬批洪添火力
- 【朵朵小語】喜歡自己的勇氣
- 動物家族集合 《怪怪蛋》4.1開演
- 中南部空污拉警報 23個測站不良紅！
- 混血女諧星開條件徵婚友 婉拒肉食男
- 震災受創嚴重整修 北極殿為求平安無災…
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 利菁再嗆羅霈穎 記性不好別說謊
- 拖吊擬定新ＳＯＰ 業者喊苦
- 150噸回收物 堆放國六高架橋下
- 金瓜石開山120週年 黃金博物館徵集老照片
- 千億富少啃速食 燦笑撞臉樹懶
- 《中英對照讀新聞》Seoul’s metro expects major safety overhaul 首爾地鐵預計進行安全大檢修
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南橫傳工安意外 垂吊工人墜落亡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分