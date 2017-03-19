南橫傳工安意外 垂吊工人墜落亡

2017-03-19 15:07

［記者陳賢義／台東報導］台東南橫傳工安意外，1名22歲溫姓垂吊工人自40公尺高摔落，頭部重創，當場沒有生命跡象，送醫不治；另在長濱鄉海邊則有膠筏觸礁擱淺，海巡和消防人員展開搜尋，在距事發地百公尺處發現船長遺體。



膠筏擱淺 船主遺體尋獲

台東假日不平靜，公路局今中在南橫公路178公里今天進行邊坡工程，1名22歲溫姓垂吊工人自40公尺高摔落，傷重送醫不治；另在今日上午8時許，在長濱鄉則有民眾發現膠筏觸礁擱淺，海巡人員趕往處理，發現船上無人，經與消防人員聯合搜尋，在距離齒草橋涼亭100公尺岸邊發現船主遺體。