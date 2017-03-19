湖內阿伯94狂 違規穿越馬路還瞧騎士一眼
2017-03-19 15:57
〔即時新聞／綜合報導〕不少行人為了貪圖一時的方便，隨意跨越馬路，不僅可能面臨罰責的問題，更可能遭路過的汽機車撞上。有網友日前騎車行經高雄市湖內區中山路一段東方路口時，一名阿伯突然從路邊緩步走出，完全不顧號誌尚未轉成綠燈，網友將影片貼上臉書社團《爆料公社》後，立刻引起熱議。
一名徐姓網友在臉書社團《爆料公社》貼出一段行車紀錄器，只見徐姓網友昨天下午2時許，騎車在高雄市湖內區中山路一段上，行經東方路口時，有一名阿伯不顧燈號尚未轉成綠燈，直接走到馬路中央試圖穿越馬路，讓網友緊急剎車才避免撞上阿伯，而這名阿伯甚至還看了徐姓網友一眼，似乎在質疑為何不減速慢行。
由於中山路一段恰巧是台1線，東方路是台28線，往來車輛頻繁，再加上前方不到20公尺處就有斑馬線可供行人通過，讓網友氣的大罵「找死是不是 前面明明有斑馬線」。
網友看到貼文紛紛痛罵「過馬路當散步，被撞剛好而已」、「這樣走真的很危險，走一下斑馬線不會花很多時間好嗎」、「摩托車撞到還是路人佔優勢」，也有網友感慨表示「這樣也才罰300元而已，不痛不癢根本罰不怕」、「應注意而未注意根本爛法」、「行人霸王條款蝦透了」。
根據統計，行人交通事故中，以「違規穿越道路」、「穿越道路未注意左右來車」為肇事主要原因。警方雖針對行人違規穿越馬路多以勸導為主，但若情節過於嚴重，也可依《道路交通管理處罰條例》第78條舉發處300元罰鍰。而警方也呼籲民眾切勿貪圖方便捨遠（走到斑馬線）求近（直接穿越）。
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