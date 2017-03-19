休學少年動歪腦 網路聊天室販毒

2017-03-19 14:56

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大同分局員警接獲線報，發現一名綽號「小偉」的休學少年，閒賦在家時居然動起歪腦筋，利用網路聊天室販賣k他命，警方趁著小偉與買家在民權西路捷運站交易時，一擁而上將其逮捕，並從小偉身上尋獲5公克k他命。

警方表示，為了貫徹北市反毒政策，防止毒品入侵校園，早有成立專案小組執行網路巡邏，並在偵查中發現小偉自從休學後，終日行蹤飄忽不定，而且為了避免遭警方鎖定，在網路聊天室中假借聊天名義，旁敲側擊尋找買家，並不斷更換名稱以免遭警方追緝，但警方經過多方蒐證，認為該少年涉嫌重大，在17日於交易現場埋伏，人贓俱獲之下，小偉也只好認栽。

警方依違反毒品危害防制條例，將小偉移送至士林地方法院少年法庭審理，大同分局也呼籲家長，應多關心少年生活言行，使其遠離毒品，營造健康的成長環境。

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