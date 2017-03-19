酒客鬧事鄰居報警 他竟拿菜刀劈鄰門

2017-03-19 14:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹黃姓男子上週日晚間在新竹市北新街一處卡拉ok小吃店，與友人唱歌飲酒作樂，由於吵到鄰居睡不著，經報市府1999專線處理，市府轉報警局勤務中心派警員到場勸導，西門派出所警方開警車前往，小吃店的張姓老闆及黃男向警方保證會降低音量，並陪著警員回到警車，目送警方離去。

沒想到，警車離去後大約20秒，黃男竟從店裡拿著1把菜刀，走到鄰居門口，連劈4刀，走路歪斜的回去店裡，途中再把刀子丟到花盆裡。

由於黃男劈在門上聲音作響，讓被害人家的老母親聽到尖銳聲響，嚇得心臟病發作，將她緊急送醫，並報警怒控黃男恐嚇及毀損罪嫌。

警方表示二度到場時，並未立即找到菜刀，警方雖將黃男帶回派出所，酒測值0.8毫克，但因黃男並非現行犯，因此先行留下資料讓他離去，近日將傳喚到案說明，並將依毀損及恐嚇危罪罪嫌函送檢方偵辦。

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