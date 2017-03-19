「每個月自動開一張票！」假冒航空公司行騙40人上當
2017-03-19 14:49
〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團又有新花招，這次把常見的「誤設分期」變形為「誤訂機票」，有名小資女曾訂購離島機票，因此被騙走20萬元，165反詐騙諮詢專線統計，自3月上旬迄昨天為止，已受理40起民眾接獲假冒國內華信航空業者的客服電話，被騙走7000到20萬元不等現金，呼籲民眾要特別小心。
刑事局表示，詐騙集團均以工作人員操作錯誤，「導致升級成VIP會員」或「設成購買定期票」，要求客戶前往操作ATM解除設定，警方初步調查，此次事件受詐騙民眾，多集中於今年1月間購買華信航空公司的離島機票，警方呼籲曾有購票的民眾務必提高警覺，已要求業者在官方網頁置放警示標語。
據了解，桃園25歲黃姓小資女，年初曾向該航空公司購買離島機票，上月間接獲「客服」來電，表示她當初信用卡訂票誤設成購買定期票，導致每月會自動開票，會連買12個月，黃女擔心損失，一時不察，聽從對方指示到ATM前操作。
沒想到操作4次到達每日提款上限後，對方即以資料會被公開，要求對方提現金存入指定的監管帳戶，黃女因此被騙走20萬元。
警方表示，通常歹徒在撥打電話給民眾之前，就已經透過各項方法取得民眾的購物資料，包含購買時間、網站名稱、購物金額以及交貨方式等，再以竄改來電方式撥打電話給民眾，使民眾誤以為客服人員而卸除心防。接著歹徒會告知民眾因客服人員作業疏失，造成誤升級會員等級或是設定購買定期票，不需要該項服務必須前往ATM操作解除，如聽從歹徒指示前往操作ATM，民眾辛苦的血汗錢就這樣匯入歹徒所提供的帳戶了。
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