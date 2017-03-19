男按摩師油壓女客 手指滑進去…

2017-03-19 14:42

〔記者張文川／台北報導〕台北市松山區某足體養生館的謝姓男按摩師，前年10月晚間為一名已婚女子珍珍（化名）按摩指壓，他主動提議改為油壓而且不加錢，獲得同意後將她衣物褪盡進行全身油推，手指順勢滑進珍珍私處兩次，還動手撫胸、出口吻胸，珍珍因一絲不掛而不敢呼救，直到按摩結束才告訴前來接她的老公，報警處理。

台北地院審理時，謝男認罪道歉，並賠償10萬元給珍珍，獲得原諒，合議庭依強制性交罪判謝男2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束。

判決指出，該養身館位於地下室一樓，2015年10月5日晚間10時，珍珍入店消費，欲進行上半身指壓，店方指派謝男為她服務，謝男稍微按壓後說珍珍身體屬較容易痠痛的體質，建議改為油壓比較不會痛，而且他可私下優待不加錢，珍珍不疑有詐而答應。

謝男即指示她依程序應脫光衣服、褲，正面平躺在躺椅上，對珍珍進行正面指壓，從胸口往下一路游移至私處，最後竟將手指伸入她私處內2次，並低頭親吻她的胸部，珍珍起初以為是標準步驟，後來才隱約感覺遭到侵犯，但因她全身未著衣物而不敢當場呼救，按摩結束後才向在大廳等候的丈夫哭訴被非禮。

謝男偵、審時都認罪，願意賠償，獲珍珍諒解，同意法官對他從輕量刑與緩刑，合議庭因此予以輕判，為避免他因職業之便而再犯，特地將緩刑期限提高為5年。