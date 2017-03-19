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南橫傳工安意外 垂吊工人墜落亡
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「聞到腐爛臭味」竟是街友離奇死亡陳屍店家後

2017-03-19  14:39

〔記者曾健銘／新北報導〕悲劇！新北市淡水警方今日中午接獲店家報案，指稱淡水區中正路店家後方傳來不明臭味，直覺有異，前往查看時竟發現1名男子倒臥在地上，經查其遺體已長蛆，明顯死亡多時，嚇得趕緊報案，鑑識人員現場調查，死者身上無明顯外傷，排除他殺可能。

其他街友向警方表示，離奇身亡的林男跟他們一樣是同在該區流浪的街友，先前都會一起吃飯，但最近1星期未碰面，今天專程過來找他時卻發現他叫不醒，以為他「睡很熟」，遂不以為意，直到店家聞到臭味，察覺不對勁才驚覺林男已死亡。警方表示，初步排除外力介入，確切死因仍待檢警相驗後釐清。

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  • 警方拉起封鎖線調查。（記者曾健銘翻攝）

    警方拉起封鎖線調查。（記者曾健銘翻攝）

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