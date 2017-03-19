婦人疑情緒不穩 到超商怒砸便當洩憤

2017-03-19 14:51

〔記者余衡／新北報導〕實在暴殄天物！超商不打烊，結果招來不速之客，一名年約40歲婦人，疑因情緒不穩走進新北市一間超商內胡亂咆哮，店員好意上前詢問她視而不見，不久後竟突然拿起1個便當朝地面猛砸，婦人隨後快步離開，店員無奈只好認賠。

據了解，該名婦人於凌晨時分、著短袖短褲走進超商，她一進門就朝座位區走去，隨後開始用手指四處比劃高聲謾罵，店員見狀主動上前詢問「需要什麼服務？」但婦人依然自言自語，對店員好意置之不理。

約1分鐘後，婦人突然起身走到冷藏櫃前，隨手拿起1個便當就往地面猛砸，便當外盒應聲破裂、湯汁外溢，嚇壞店內其他客人，店員被此舉惹火撿起便當詢問「幹嘛摔便當！你有要買嗎？」婦人反嗆「我就是沒有要買啊，怎麼樣？」店員告知破壞包裝視同拆封購買，沒想到婦人竟耍起無賴，留下一句「好，那我走啊！」隨後便快步離開。

店員表示，當時婦人看似情緒不穩，加上不合時宜的單薄穿著，可能因精神狀況欠佳才導致脫序行為，由於附近設有慈善機構提供應急食宿，懷疑是遊民求助無門遷怒超商，由於求償無門只好認賠80元損失。