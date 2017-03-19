牠猛聞美腿…讓酒店妹好害羞

警方協調海關支援2隻緝毒犬會同臨檢緝毒。（記者許國楨翻攝）

2017-03-19 14:48

〔記者許國楨／台中報導〕打擊毒品，台中市警方17日深夜動員警力與緝毒犬臨檢酒店等娛樂場所，只見2隻緝毒犬穿梭在排成一列的「美腿如林、美女如雲」酒店妹中猛聞裙擺、皮包及置物櫃，搖著尾巴東聞西聞的萌樣，逗得酒店妹忍不住哈哈笑，也有的直呼「好害羞」，反讓緝毒犬意外聚焦。

台中市第五分局當晚統合分局警力，選定轄內酒店、理K、自助式KTV等娛樂場所實施高強度臨檢緝毒，同時協調財政部關務署台中關支援2隻緝毒犬會同，過程中有客人看見緝毒犬不但沒排斥讓牠好好嗅聞，還有辣妹直誇緝毒犬「好帥」、「好可愛喲」，直呼從未看過緝毒犬，這樣的經驗很新鮮。

此外，2隻緝毒犬穿梭在排成一列的酒店妹中猛聞裙擺、皮包及置物櫃，搖著尾巴東聞西聞的萌樣，逗得酒店妹忍不住哈哈笑，也有的直呼「好害羞」，不是想偷摸就是拿起手機猛拍，還猛問「會不會咬人」、「牠叫什麼」，員警連忙要大家「站在原地就好」。

警方則指出，緝毒犬可分辨海洛因、K他命等7種毒品，毒品不論是藏在置物櫃、鞋底或包廂椅背，都難逃牠們靈敏的鼻子，且根據以往經驗顯示，緝毒犬的嚇阻效果頗佳，提醒民眾不要以身試法；另此次勤務共查獲持有及施用毒品案4件5人，起出K他命、咖啡包等毒品並查獲通緝犯1人。

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緝毒犬穿梭在排成一列的酒店妹中猛聞裙擺，萌樣破表。（記者許國楨翻攝）