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南橫傳工安意外 垂吊工人墜落亡
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指定駕駛車內藏毒 巡邏警網逮正著

2017-03-19  14:43

〔記者許國楨／台中報導〕洪姓毒蟲向上游藥頭購毒後將部分毒品放在車上以備不時之需解癮，日前為了要搭載已經喝茫的友人當起指定駕駛開車外出，途中遇到巡邏警網因心虛考慮急速逃離或靠邊停車，正猶豫不決之際因行跡可疑反被攔查，連帶讓車內毒品曝光，當場人贓俱獲被送辦。

警方調查指出，住台中市南屯區的50歲洪男，日前在台中火車站附近向一名女藥頭以1萬5000元購得安非他命、K他命及大麻等毒品解癮，並將購得毒品分裝數小包攜帶車內及身上以備不時之需。

上週三凌晨，洪男突然接到小他3歲的紀姓友人電話，對方表示與友人吃宵夜喝茫了，麻煩洪男當指定駕駛搭載返家，洪男義不容辭立即開車外出前往中華路某海產店接載紀男，準備載回其北屯區中清路住處途中遇到巡邏警網。

洪男因心虛考慮急速逃離或靠邊停車，正猶豫不決之際，反被帶班巡經的第五分局水湳派出所副所長林佑軒直覺可疑攔查，就在洪男打開車門欲拿皮包取證件供警方查核時，被眼尖林員發現副駕駛座旁縫隙藏有一包安毒，隨即喝令2人下車。

警方隨即又在洪男皮包起出安毒、K他命及大麻，洪男警訊中坦承為提神而施用毒品，另乘客紀男也坦認施用安毒，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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  • 警方攔查洪男自小客找到毒品。（記者許國楨翻攝）

    警方攔查洪男自小客找到毒品。（記者許國楨翻攝）

  • 警方隨即又在洪男皮包起出安毒、K他命及大麻。（記者許國楨翻攝）

    警方隨即又在洪男皮包起出安毒、K他命及大麻。（記者許國楨翻攝）

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