南橫驚傳工安意外 護坡工人墜落不治

護坡工人從40公尺高的邊坡墜落路面不治。示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者王秀亭翻攝）

2017-03-19 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕南橫驚傳工安意外，一名工人在進行邊坡護坡工程時，不慎自40公尺高處墜落，送醫急救後仍回天乏術。

綜合媒體報導，台26線178公里處，今（19日）進行邊坡護坡工程，一名工人以繩索進行高空垂降施工時，不慎自40公尺高的邊落摔落地面重傷，同事見狀趕緊將他送往關山慈濟醫院急救，不幸仍傷重不治；詳細意外發生原因，還有待警方進一步調查。