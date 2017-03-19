按喇叭嚇到人 警被抓包「沒綁安全帶」

2017-03-19 14:30

〔記者黃建華／高雄報導〕鹽埕警分局建國四路派出所林姓警員今天凌晨駕警車搭載董姓輔警巡邏時，發現有一不詳身分男子和人在斑馬線旁聊天，好意按喇叭提醒注意來往車輛，詎料，喇叭驚嚇到該男子，反嗆林員，並發現林員未繫安全帶，過程全遭該市民錄下PO到臉書「爆料公社」，引發網友議論。

鹽埕分局：該懲處就懲處

鹽埕警分局建國四路派出所表示，對於同仁執勤若有違反道安條例相關規定，該開罰單懲處絕不護短。至於該男子在與警方理論過程口出「你娘咧、林北是犯了你什麼」等語，是否涉嫌公然侮辱，警方表示，對方身分不明，且積極事證不完備，尚待了解。

據「爆料公社」的影片顯示，一名男子遭警車「叭」的一聲後，認為自己在路邊聊天並未違法，警車開到慢車道對他按一聲喇叭，害他飽受驚嚇，怒斥警方幹甚麼？卻發現警車車窗降下後，開車的林姓警員沒繫安全帶，一旁的手機又顯示疑為遊戲畫面，質疑警方自己違法未繫安全帶，且為何手機是遊戲畫面？

林員急忙繫上安全帶，並稱自己又沒玩手機，該男則喃喃自語：「你娘咧！林北（台語你爸之意）今天是犯了你甚麼，林北是在斑馬線跳舞嗎？你下來下來...」林員隨後下車與該民解釋按喇叭是提醒他注意安全，沒有惡意，但男子一直覺得他在路邊有甚麼大不了，林員按喇叭「實在很無聊」。

林員後來不理會該男子欲駕車離去，但男子要林員「慢點走，再講一下」，林員則逕行駕警車離去。影片全長2分多鐘。

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