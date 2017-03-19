驚！中潭公路傳轎車失控解體 釀2死
2017-03-19 15:01
南投縣國姓鄉台14線柑林村路段，今天中午發生自小客車自撞事故，強大撞擊讓車身瞬間解體，當場斷成兩半。（記者佟振國攝）
首次上稿 14:18
更新時間 15:01
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉台14線柑林村路段，今天中午發生嚴重車禍，黑色自行小客車行經指標41公里附近彎道，失控由內側車道衝向外側車道，擦撞路樹，車身瞬間斷成2截，車頭留在外側車道，車尾則噴至路旁空地，車上男性駕駛、乘客卡在車內，身受重傷，國姓消防分隊獲報到場將2人送醫急救後不治，事故發生原因由警方進一步調查釐清。
警方調查，中午12時20分接獲民眾報案，指在國姓鄉柑林村台14線指標41公里國姓往草屯方向，1部黑色轎車自撞路樹，車上有2名男子卡在車內，國姓消防分隊獲報到場將2名全身是血的男子救出，分送草屯佑民及埔里基督教醫院急救，但2人傷勢嚴重，到院時已無呼吸心跳，醫院全力搶救後不治，送埔基急救的男子經抽血檢測疑有酒精反應，是否為駕駛與酒駕，須進一步調查釐清。
警方勘驗現場，黑色轎車疑在過彎時失控，從內側向外側車道偏移，先撞上路邊排水溝旁的路樹，車身瞬間解體，車尾斷裂噴飛在路旁空地，車頭則在外側車道，駕駛座安全氣囊爆開，車內血跡斑斑，景象怵目驚心，事故發生原因警方進一步調查。
附近居民表示，事故路段為彎道，常有駕駛不注意減速，過彎時車輛容易失控，先前即發生多起車禍事故，提醒路過駕駛還是要小心減速，安全為上。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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警方初步調查黑色轎車疑失控撞上路樹，斷裂車尾噴至路旁草皮，車頭則留在外側車道。（記者佟振國攝）
事故路段為彎道，警方呼籲民眾行經時減速慢行，安全為上。（記者佟振國攝）
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