喝酒喝到發傻？ 持毒男酒後竟通報110抓自己

2017-03-19 13:31

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕新北市一名陳姓毒蟲昨日與妻子發生口角，夫妻兩人爭執不休，陳男氣憤之下，跑到基隆朋友家喝酒。未料，酒醉的陳男竟撥打110，告訴警方自己持有毒品，要警察快點來抓。員警半信半疑，前往暖暖區逮人，才剛到門口就見陳男主動拿出白色粉末。警方檢測發現，該包毒品確實是安非他命，訊後依違反毒品危害管制條例，將他移送法辦。

基隆市警三分局八堵分駐所昨日下午接獲勤指中心通報指出，暖中路上有一名男子自稱持有毒品，請員警前往處理。

警方半信半疑前往陳男指定的地點，卻見陳男在門口等候，主動交付一包毒品，還跟員警說這是「安仔」（安非他命），因為跟妻子吵架，心情不爽，所以才會打電話報警。

警方調查，家住新北市的陳男與妻發生口角，跑到朋友家喝酒訴苦，在酒精的催化下一時失慮打電話報警，還主動交出安非他命0.67公克，訊後將他移送法辦。據悉，陳男酒醒之後十分懊悔，怎麼會因為喝酒打電話給警察來抓自己。

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