少女獨攀南三段 雨夜失溫空勤馳援
2017-03-19 13:15
〔記者劉濱銓／南投報導〕19歲張姓女子日前獨攀中央山脈南三段，昨夜因大雨於帳篷內生火時不慎燒毀裝備，衣物遭淋濕出現失溫情形，上午通報救援，南投縣消防局獲報協請空勤直升機搜救，於中午12時20分完成吊掛並送往台中機場。
消防局指出，張女自稱本月13日從花蓮瑞穗入山獨攀南三段，詎料昨夜在南投縣信義鄉本鄉山三角點處，因下雨在帳篷內升火保暖，卻不慎燒毀帳蓬，衣物裝備淋濕，因有失溫情形才在上午對外求援。
消防局說，受理通報後立即向消防署申請直升機救援，並請信義消防分隊組隊入山救援，而在近午改由空勤執行任務，最後在中午12時20分完成直升機吊掛，成功將山友送往台中機場。
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