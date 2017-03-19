| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》衛冕軍淘汰！史坦頓驚天轟助美國二度晉四強 中職》猴子穿新衣 Lamigo新球季戰袍改款
 首頁 > 社會

中國籍船員受傷 海巡援救送醫

中國籍散裝貨輪「祁門輪」。（記者歐素美翻攝）

2017-03-19  13:09

〔記者歐素美／台中報導〕「祁門輪」散裝貨輪從台中港往高雄航行時，船上一名中國籍候姓船員在台中外海作業時不慎造成左手食指受傷，血流如注，船務公司獲知緊急通報海巡署協助，台中海巡隊獲報後立即出動艦艇接駁，將候男載回台中港，再由台中港務消防隊防風林分隊以救護車轉往童綜合醫院就醫，幸無大礙。

台中海巡隊於昨天上午9點多接獲船務公司電話報案指稱，其公司所代理重7503噸的中國籍祁門輪，昨航行至台中港外海時，因海象不佳，一名中國籍侯姓船員（28歲）在加油時不慎被門夾傷，致左手食指受傷、大量出血，希望台中海巡隊能派遣巡防艇協助。

台中海巡隊獲報後立即調派線上PP-2037艇馳援，在上午11點50分時抵達台中港外海1.5浬處與祁門輪會合，將侯男接駁至巡防艇上載返台中港，再轉由台中港務消防隊防風林分隊救護車將他送往梧棲童綜合醫院就醫，侯男經治療後已無大礙。

廣告
  • 中國籍散裝貨輪「祁門輪」候姓船員（右）手指受傷，站在船梯上等待台中海巡隊救援。（記者歐素美翻攝）

    中國籍散裝貨輪「祁門輪」候姓船員（右）手指受傷，站在船梯上等待台中海巡隊救援。（記者歐素美翻攝）

  • 侯男左手食指血流不止。（記者歐素美翻攝）

    侯男左手食指血流不止。（記者歐素美翻攝）

  • 侯男被台中海巡隊帶上巡防艇，準備進台中港送醫。（記者歐素美翻攝）

    侯男被台中海巡隊帶上巡防艇，準備進台中港送醫。（記者歐素美翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中國籍 中國船隻 海巡 船員
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：中國籍船員受傷 海巡援救送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.