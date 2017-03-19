中國籍船員受傷 海巡援救送醫

中國籍散裝貨輪「祁門輪」。（記者歐素美翻攝）

2017-03-19 13:09

〔記者歐素美／台中報導〕「祁門輪」散裝貨輪從台中港往高雄航行時，船上一名中國籍候姓船員在台中外海作業時不慎造成左手食指受傷，血流如注，船務公司獲知緊急通報海巡署協助，台中海巡隊獲報後立即出動艦艇接駁，將候男載回台中港，再由台中港務消防隊防風林分隊以救護車轉往童綜合醫院就醫，幸無大礙。

台中海巡隊於昨天上午9點多接獲船務公司電話報案指稱，其公司所代理重7503噸的中國籍祁門輪，昨航行至台中港外海時，因海象不佳，一名中國籍侯姓船員（28歲）在加油時不慎被門夾傷，致左手食指受傷、大量出血，希望台中海巡隊能派遣巡防艇協助。

台中海巡隊獲報後立即調派線上PP-2037艇馳援，在上午11點50分時抵達台中港外海1.5浬處與祁門輪會合，將侯男接駁至巡防艇上載返台中港，再轉由台中港務消防隊防風林分隊救護車將他送往梧棲童綜合醫院就醫，侯男經治療後已無大礙。