法國帥哥愛台灣 發揮鐵路專業獲頒「梅花卡」

2017-03-19 13:01

〔記者王冠仁／台北報導〕從事鐵路系統工程的法國籍工程師陶決生（Jonathan Tebeka）來台2年，還參與台灣高鐵新增三站設計，他在高速鐵路與捷運系統領域具有超過17年的深厚經歷，是我國需要的特殊專業人才；移民署日前頒發外僑永久居留證「梅花卡」給他，期望他發揮長才貢獻台灣。

移民署指出，39歲的陶決生，從事鐵路系統工程已有17年多，先後在韓國、美國、荷蘭、法國和匈牙利等國負責鐵路系統工程管理，尤其擅長列車車面測試及自動列車測試系統等專業項目。

陶決生表示，4年多前他來台旅遊時，就愛上台灣的自然風情，在台工作2年期間，讓他更熱愛這裡的人事物；他目前已接到新的開發計劃案，將發揮所長促進台灣交通工程的開發及優化。他平常喜歡登山，在台已經爬了60餘座高山，也計畫未來能出版一本台灣登山手冊，讓更多外國人認識台灣。

移民署說，外國人要在台永久居留，一般都要在台灣連續居留5年，且每年在台居住183天，才能向移民署提出申請。但對我國有特殊貢獻、為我國所需的專業人才或投資移民，則不受5年居留限制，經審查核可後即取得外僑永久居留證「梅花卡」。