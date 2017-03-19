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汽車撞機車衝入民宅 騎士遭撞飛送醫

2017-03-19  12:54

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市今天早上8點多發生自小客車與機車事故，被撞的機車被壓在自小客底盤下，最後撞到民宅屋前門柱才停住，蕭姓男騎士被撞後飛出，連全罩式安全帽也撞破，蕭男頭部及身體多處受傷，意識不清，被救護人員送醫急救；警方說，雙方都沒有酒精反應，肇事原因還要釐清。

警方調查，車禍地點在友愛路、松江一街與合江街口，自小客右轉時與同向機車發生車禍，由於衝擊力道大，機車被卡在自小客車底盤下，最後因衝撞民宅屋前門柱才停住，車禍還波及電線桿及停在民宅前的腳踏車，所幸民宅內剛好沒人站在屋外，無人受傷。

自小客引擎蓋嚴重變形，駕駛無大礙。機車騎士蕭姓男子（52歲）頭戴全罩式安全帽嚴重受損，意識不清，後湖消防分隊救護人員將他送往嘉基醫院救治，經檢查，頭部及腿部等處有多處骨盆骨折，經急救後，轉加護病房觀察。

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  • 自小客撞機車衝到民宅前，機車被壓在自小客底盤下。（記者丁偉杰翻攝）

    自小客撞機車衝到民宅前，機車被壓在自小客底盤下。（記者丁偉杰翻攝）

  • 機車騎士蕭姓男子車禍後，全罩式安全帽受損，意識不清。（記者丁偉杰翻攝）

    機車騎士蕭姓男子車禍後，全罩式安全帽受損，意識不清。（記者丁偉杰翻攝）

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