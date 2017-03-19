高中生挺友助陣談判遭砍死 校方說話了……

警方帶回青少年鬥毆用的2根高爾夫球桿及砍傷常姓男學生的西瓜刀。（記者王峻祺攝）

2017-03-19 12:13

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市16歲常姓高一男學生，昨晚幫人談判助陣遭對方持刀砍傷背部身亡，警方漏夜帶回鬥毆少年偵訊，今早將林姓主嫌依殺人罪移送地檢署與少年法庭偵辦；校方也同步發出聲明，強調常姓男學生是轉學生，本學期在校表現正常，成為無辜受害者，深感遺憾。

校方表示，受害常姓學生是這學期才由他校轉學過來，就學期間在校表現正常，因原學校糾紛而成為無辜受害者，學校感深遺憾、難過，師長也在第一時間前往學生住處關懷，未來將持續加強學子校外安全宣導。

花蓮市昨晚發生青少年鬥毆事件，2名高中生疑因感情糾紛，分別邀集近20人到花蓮殯儀館附近天橋談判，其中一名16歲常姓男學生被林嫌手持西瓜刀砍中後背2刀，長約30公分，失血過多死亡。

警方凌晨陸續逮捕6名嫌犯，表示2名同所高中的舊生與轉學生，疑因感情糾紛，先在臉書言語衝突，隨後相約談判，一言不合下，雙方大打出手，導致前來助陣的常姓轉學生遭砍身亡，雙方未有幫派背景，全案訊後依殺人罪嫌移送偵辦。

警方表示，砍人的林姓主嫌等一行人，警訊時坦承不諱，表情相當懊惱，對於因一時意氣用事而釀下大禍，感到後悔莫及。