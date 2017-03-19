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查毒查到土造手榴彈？ 原來是毒品壓模器

2017-03-19  12:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局刑事警察大隊偵一隊昨天追查羅姓毒販時，赫見改造手槍和子彈等，更發現一顆類似手榴彈物體，小心翼翼的拆解後才發現非爆裂物，羅嫌供稱是自製的毒品壓模器，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送法辦。

警方調查，綽號「阿俊」的羅姓男子與女友「阿芳」陳女，長期在嘉義縣朴子市、東石鄉沿海地區隨身攜帶槍械販售海洛因、安非他命、K他命等毒品；經埋伏，昨天搜索兩人在朴子市租屋處，查獲1支金牛座改造手槍1支，13顆子彈，海洛因2包4.4公克，安非他命3包43.5公克，大麻1包0.28公克，K他命1包1公克等。

警方搜索時，赫見一顆外型酷似土造手榴彈物體，由於羅嫌擅長改造槍枝，可能也會製作爆裂物，警方在安全處進行拆解，才確定不是手榴彈；陳嫌供稱，類似手榴彈的毒品壓模器可將海洛因加入葡萄糖攪拌稀釋，再壓制成小塊海洛因，以便販售給其他人，獲取較高的販毒利潤。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 警方查獲類似手榴彈的毒品壓模器。（記者林宜樟翻攝）

    警方查獲類似手榴彈的毒品壓模器。（記者林宜樟翻攝）

  • 警方逮捕毒鴛鴦。（記者林宜樟翻攝）

    警方逮捕毒鴛鴦。（記者林宜樟翻攝）

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相關關鍵字： 子彈 改造手槍 槍砲彈藥刀械管制條例 毒品 毒品壓模器
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