台南兩舞廳連遭砸店 嫌落網稱帳單被灌水
2017-03-19 11:44
〔記者王俊忠／台南報導〕昨晚台南市安平區兩家舞廳不平靜！接連遭同一批3名男子進入翻桌、砸店，其中郡平路舞廳遭砸影像還被PO上臉書爆料公社。警方獲報迅速查獲其中林姓主嫌，林嫌供稱是不滿這兩家舞廳在他消費帳單灌水，才夥友人砸店報復。兩舞廳店家都否認有此事、強調與林嫌一方並無糾紛。
據警方調查，昨晚8點半許，林嫌（28歲）一行3人先到郡平路的舞廳，他們並未消費，與店內人員對談後，3人即動手砸店、翻桌，把塑膠茶杯、冰桶等物丟進舞池，不時傳出乒乒砰砰的聲響，有人錄下影片PO到臉書爆料公社。
接著，林嫌一行3人轉往安平區中華西路另家知名舞廳，同樣沒有消費，他們進門不久就掀翻舞場的3張桌子。轄區市警四分局獲報前往調查，很快掌握3名涉案嫌犯身分，昨天深夜近11點找到林姓主嫌。
林嫌供稱，之前曾到這兩家舞廳消費，因店家都在他的帳單灌水，他氣不過才夥友人前往翻桌報復。據了解，兩家舞廳是同一位老闆；兩舞廳都說，與林嫌沒有糾紛，也沒有在林嫌帳單灌水，因為沒有損失，不願提告。
外傳，林嫌一方是綽號馬哥的老幫派份子在安南區賭博，贏錢拿走，賭輸近百萬元卻不願還錢，嫌犯得知馬哥是舞廳的熟客，曾上門找馬哥，舞廳偏袒馬哥，可能因此心生不滿，昨晚到舞廳砸店找碴。
對此傳聞，四分局警方表示，到案的林嫌說是帳單灌水糾紛引起，並未提到這部分；舞廳業者也否認。但林嫌砸店動機供詞的確令人存疑，警方會深入追查及查緝在逃兩嫌；雖然舞廳業者不提告，警方會以社維法查辦滋事三嫌。
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