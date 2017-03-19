女騎士擦撞壓公車底 堆高機協助救人

機車與隸屬高雄客運的公車擦撞，女騎士騎乘的機車卡在公車車頭，婦人右腳踝受傷。（記者方志賢翻攝）

2017-03-19 11:43

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區河北、林森路口，今上午發生機車與隸屬高雄客運的公車擦撞，65歲唐婦騎乘的機車卡在公車車頭，唐婦右腳踝受傷，警消找來堆高機頂起車頭，救出唐婦送醫，肇事責任由警方查明。

警方調查，唐婦今上午打算去掃墓，騎乘重機在沿河北路東向西方向，到林森路路口，與從林森路北往南行駛的高雄客運擦撞，唐婦的機車卡在客運車頭下。

警消獲報到場發現，唐婦右腳踝也被客運夾住，尋求附近一家五金工程行協助，工程行老闆開著堆高機到場，並配合警消把公車頂起，救出唐婦，所幸她僅右腳踝受傷，送醫救治。

警方表示，客運駕駛及女騎士經酒測後均無酒駕，相關車禍肇責將由警方後續釐清。