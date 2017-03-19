| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》奈謝克守住失分危機 美國隊2分領先 今年最低！ 週一汽柴油分別降8、7角
 首頁 > 社會

女騎士擦撞壓公車底 堆高機協助救人

機車與隸屬高雄客運的公車擦撞，女騎士騎乘的機車卡在公車車頭，婦人右腳踝受傷。（記者方志賢翻攝）

2017-03-19  11:43

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區河北、林森路口，今上午發生機車與隸屬高雄客運的公車擦撞，65歲唐婦騎乘的機車卡在公車車頭，唐婦右腳踝受傷，警消找來堆高機頂起車頭，救出唐婦送醫，肇事責任由警方查明。

警方調查，唐婦今上午打算去掃墓，騎乘重機在沿河北路東向西方向，到林森路路口，與從林森路北往南行駛的高雄客運擦撞，唐婦的機車卡在客運車頭下。

警消獲報到場發現，唐婦右腳踝也被客運夾住，尋求附近一家五金工程行協助，工程行老闆開著堆高機到場，並配合警消把公車頂起，救出唐婦，所幸她僅右腳踝受傷，送醫救治。

警方表示，客運駕駛及女騎士經酒測後均無酒駕，相關車禍肇責將由警方後續釐清。

廣告
  • 機車與隸屬高雄客運的公車擦撞，女騎士騎乘的機車卡在公車車頭，婦人右腳踝受傷。（記者方志賢翻攝）

    機車與隸屬高雄客運的公車擦撞，女騎士騎乘的機車卡在公車車頭，婦人右腳踝受傷。（記者方志賢翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公車底 堆高機 擦撞 救人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：女騎士擦撞壓公車底 堆高機協助救人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.