屏東市槍擊命案 警逮8嫌起出4把槍
2017-03-19 11:31
屏東市18歲林姓青年替友談判助陣遭槍擊身亡命案，屏東警方逮捕8名凶嫌。（記者李立法翻攝）
〔記者李立法／屏東報導〕屏東市18歲林姓青年替友談判助陣遭槍擊身亡命案，屏東警分局今晨逮捕8名凶嫌，並起出3把改造手槍及1把空氣槍，依殺人及槍砲罪移送偵辦。
警方調查，屏東市徐姓男子與人結怨，昨天凌晨邀集屏東市及九如地區兩派友人到屏東市河濱公園籃球場集合，然後再前往市區尋仇，九如地區友人先到籃球場，林姓死者與屏東市的友人到了籃球場後，因天色昏暗，且不認識徐男所邀的九如人馬，結果被先到的九如人馬誤認是徐男仇家，雙方因而爆發衝突。
九如幫的邱姓男子等人開車衝撞死者搭乘的白色轎車，並朝車內開槍，打中林男心臟，傷重不治，混亂中多人掛彩，警方昨天初步釐清案情後，今晨兵分多路將8名涉案的嫌犯逮捕到案，但始作俑者徐男及另一名涉嫌開槍的楊姓男子仍行蹤不明，警方持續追緝中。
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