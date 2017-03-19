血汗應召站 中國女賣淫被剝削

2017-03-19 11:07

〔記者王冠仁／台北報導〕綽號「阿中」的李姓男子（49歲）經營「微風應召站」，引進中國籍女子以短期觀光名義來台賣淫，並以每天500元的代價，安排賣淫女住進台北市中山區日租套房。李隨後再派「叩客」負責用手機通訊軟體，發送攬客訊息、圖片，與嫖客談妥後，再由馬伕送往約定的地點性交易。

警方說，李對應召女層層剝削，應召女賣淫價碼4到8千元不等，但每次性交易卻只能拿到賣淫價碼的4成當酬勞。警方接獲檢舉追查，日前循線將李與他的2名叩客與6名應召女逮捕到案，查扣18萬賣淫所得款項、帳冊6本、攬客名冊20張、小姐花名冊、保險套及潤滑劑等。

警方除將李等人依人口販運、妨害風化等罪嫌移送外，也將中國籍賣淫女移送移民署收容等待遣返。