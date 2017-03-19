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釐清高雄下水道1死3傷案 檢察官指揮開挖

發生一死三傷的下水道工地今天上午開挖調查。（資料照）

2017-03-19  10:53

〔記者黃建華／高雄報導〕前天在高雄發生的下水道工程火警，疑因施工挖破管線，造成工人1死3傷意外，今上午在高雄地檢署主任檢察官曾靖雅和林恆翠檢察官指揮下，中油、欣高等管線單位到場開挖；檢方表示，開挖重點是要釐清管線所屬單位，與發生破損原因，俾釐清肇事責任歸屬。

三民區澄清路、覺民路口一處下水道工程，本月17日下午疑似施工時挖斷管線，造成瓦斯爆炸起火並竄出濃煙，警消獲報火速趕抵，救出3名工人，但另名受困下水道的潘姓工人被救出時已無氣息，送醫仍不治。

高雄地檢署為查明這起工安事故的成因，指派主任檢察官曾靖雅、檢察官林恒翠昨會勘工地現場，今天上午則指揮中油、欣高等管線單位到場開挖，曾靖雅強調，「現不預設是哪個單位管線破損釀成死傷意外，一切要等開挖後，才能與相關單位查明釐清責任。」

中油南區工程處處長陳世宗說，現場疑似破損的是中油的一條24吋天然氣管，該管線從鼎金連接到鳳山，長達8公里，已使用27年，會全力協助檢方偵辦與開挖。

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