台66線快速道路昨傍晚連環車禍 4車追撞

台66線快速道路連環車禍，4車追撞。（記者李容萍翻攝）

2017-03-19 10:49

〔記者李容萍／桃園報導〕台66線快速道路平鎮路段匯入國道1號匝道口處，昨天傍晚發生1件連環車禍，1輛自小客車疑似閃避路面障礙物，突然急煞，後方2輛自小客車輛雖然及時煞車，但在外車道最後方的第3輛砂石車卻無法煞住，推撞前方自小客後，在向左擠壓內側車道的自小客車，總共造成4輛車輛受損；所幸該車禍案無人受傷，只有單純車損，警方已依規定受理中。

警方呼籲，民眾駕駛各類行交通工具時，依定要確保安全距離，如發生緊急狀況，才有充裕的時間反應，避免生命或財產遭受損害。