萬金石馬拉松 傳1選手終點前倒地送醫
2017-03-19 10:57
2017新北市萬金石馬拉松今天開跑，但1名男性選手在距離終點前約500公尺處，突然感到身體不適，最後警消人員將男子送醫治療。（記者卓佳萍攝）
〔即時新聞／綜合報導〕2017新北市萬金石馬拉松今天開跑，共有1萬多人參與，但綜合媒體報導，在今早8點左右，一名男性選手在距離終點前約500公尺處，突然感到身體不適，最後嘔吐倒地，警消人員趕抵達將男子送醫治療。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…
- 小英拚經濟！接下來...300億大新竹輕軌
- 自由廣場》還有多少筆385億黑資產？
- 3/19重要財經新聞一覽
- 混血女諧星開條件徵婚友 婉拒肉食男
- 抱緊處理！金泰希性感薄紗色誘Rain
- MLB》釀酒人公佈開幕戰投手 古耶拉對洛磯先發
- 兩岸監督條例朝野6版本 本週審查
- 基隆輕軌 林右昌：串聯大台北都會
- 被中國網軍集體求淘汰 老蕭一句話霸氣回應
- 星期專論》馬英九被起訴只是開始！
- 不捨台大再被傷害 校長楊泮池：任滿不續任
- 鐵工局︰離峰添運能 宜花東火車也增班
- 「中國製造2025」美憂威脅國安
- 入內看！安以軒登記結婚 紅色戰袍超有架式
- 好創意零垃圾 原味餐廳做環保
- 〈看門道評味道〉剩菜打包也要用心
- MLB》老將合約走到尾聲 雷基：我還想投
- （台南）花開逾5成 白河木棉花道正美
- MLB》小熊封王的代價 芝加哥需支付5.8億加班費
- 陽岱鋼二軍上場 目標明回一軍
- 拖吊擬定新ＳＯＰ 業者喊苦
- 百億投資審查拖逾3年 義联集團槓市府
- 焦點評論》國防自主優先 軍售非照單全收
- 印地安泉網賽》「辛然配」首封后 共享破千萬獎金
- 秘魯20年來最嚴重豪雨 釀67死、11萬棟屋垮
- 打通路網 軌道建設拉近台灣
- 挺輕軌 劉文雄：應不分藍綠
- 《中英對照讀新聞》Seoul’s metro expects major safety overhaul 首爾地鐵預計進行安全大檢修
- 彰化區漁會三巨頭 可望連任
- 自由廣場》軍紀 戰略 武器
- 〈夫妻應援團〉感性談愛情 理性論婚姻
- 統一悍將國手 砲轟對手菜投
- 自由廣場》一中政治教育
- SBL》首獲年度第一隊 李維哲︰以為會是小四
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Sunflower activists rally on three-year anniversary
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 新聞分析》吳擅地面戰 馬批洪添火力
- 玉山罕飄3月雪 山友high翻「不是霰」！
- 客運車椅背驚見「子孫袋」...引爆網友眾怒！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：萬金石馬拉松 傳1選手終點前倒地送醫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分