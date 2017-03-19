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經典賽Live》殷仔隊友適時一擊 美國扳平戰局 玉山罕飄3月雪 山友high翻「不是霰」！ 萬金石馬拉松 傳1選手終點前倒地送醫
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萬金石馬拉松 傳1選手終點前倒地送醫

2017新北市萬金石馬拉松今天開跑，但1名男性選手在距離終點前約500公尺處，突然感到身體不適，最後警消人員將男子送醫治療。（記者卓佳萍攝）

2017-03-19  10:57

〔即時新聞／綜合報導〕2017新北市萬金石馬拉松今天開跑，共有1萬多人參與，但綜合媒體報導，在今早8點左右，一名男性選手在距離終點前約500公尺處，突然感到身體不適，最後嘔吐倒地，警消人員趕抵達將男子送醫治療。

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2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
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