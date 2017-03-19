萬金石馬拉松 傳1選手終點前倒地送醫

2017新北市萬金石馬拉松今天開跑，但1名男性選手在距離終點前約500公尺處，突然感到身體不適，最後警消人員將男子送醫治療。（記者卓佳萍攝）

2017-03-19 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕2017新北市萬金石馬拉松今天開跑，共有1萬多人參與，但綜合媒體報導，在今早8點左右，一名男性選手在距離終點前約500公尺處，突然感到身體不適，最後嘔吐倒地，警消人員趕抵達將男子送醫治療。