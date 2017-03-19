疑債務糾紛 賓士遭開槍警告
2017-03-19 10:14
〔記者徐聖倫／新北報導〕今凌晨3時許，新北市永和區秀朗路街頭驚傳槍響，1輛黑色賓士被開了1槍，行李箱蓋鈑金明顯凹陷。警方初步調查，該車主胞弟35歲金姓男子在外有債務糾紛，而槍手疑似是持改造手槍，警告意味濃厚。
據悉，該車停放於1家刺青店門口，而該店於今凌晨1時許疑遭潑漆，但警方調查，潑漆是好友惡作劇，雙方不提告，與槍擊案無關。警方於槍擊現場未發現彈殼，現正持續調閱相關監視器鎖定目標，同時將傳訊金姓男子，持續釐清案情。
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