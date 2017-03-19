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二齒ㄟ、怪老子逗嘴鼓 白河警邀布袋戲反毒

2017-03-19  09:46

〔記者王涵平／台南報導〕白河警分局請來知名布袋戲團演出，二齒ㄟ、怪老子、劉三赴京考狀元，途中逗嘴鼓反毒、反詐、反飆車、反霸凌，青少年看得津津有味。

李南震布袋戲團在分局旁的店仔口福安宮廟前盛情演出，二齒ㄟ、劉三、怪老子

等人相招考狀元，途中逗嘴鼓融入宣導反毒等議題，團主更下台表演布偶「變臉」橋段，台下觀眾看得目瞪口呆。

白河警分局長李名昌也到場與同學互動，團長李南震獲悉觀眾是青少年，特別在劇情中加入反毒、反詐、反飆車及反霸凌劇情，走下戲台教導學生操演戲偶，並讓學生親自操演，學生個個興致勃勃，現場熱鬧滾滾，一反平時刻板的宣導模式。

李名昌感謝福安宮熱心出借場地、座椅及布袋戲團精湛演出，呼籲青年學生朋友務必勇敢向毒品說「不」，也注意不要成為詐騙集團所利誘、利用，從事正當休閒活動，活出健康、平安及快樂的學習人生。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音 （警方提供）

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  • 白河警分局請來知名布袋戲團演出，二齒ㄟ、怪老子、劉三等人赴京考狀元，途中逗嘴鼓反毒、反詐、反飆車、反霸凌，青少年看得津津有味。（圖由白河警分局提供）

    白河警分局請來知名布袋戲團演出，二齒ㄟ、怪老子、劉三等人赴京考狀元，途中逗嘴鼓反毒、反詐、反飆車、反霸凌，青少年看得津津有味。（圖由白河警分局提供）

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