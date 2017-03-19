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街頭槍擊案後... 埔里警方封城大掃蕩

埔里警方針對轄內KTV等治安顧慮場所進行全面臨檢。（圖：埔里分局提供）

2017-03-19  09:41

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮17日光天化日發生幫派街頭鬥毆槍擊事件，埔里分局除追緝涉案嫌犯，昨深夜起連續3天封城威力掃蕩，針對轄內治安熱區進行擴大臨檢，至今天清晨共查獲毒品通緝犯3件3人，以及毒品、酒駕公危等案件。

針對埔里鎮中山路、北環路口3天前發生幫派街頭鬥毆，兩派更公然亮槍並開槍挑釁，現場距分局不到200公尺，行徑囂張，也造成民眾對治安疑慮，為此警方展開連續封城掃蕩，針對具重大危害的槍械、毒品及治安顧慮場所加強查緝。

昨深夜至今天凌晨警方動員56名警力，規劃2個路檢點盤查可疑人車，並針對轄內KTV、養生館、電子遊藝場、汽車旅館等治安顧慮場所實施全面性臨檢，共查獲毒品通緝犯3件3人、毒品案2件2人，起出安非他命、海洛因等毒品，以及酒駕公危案1件1人，今天上午將犯嫌移送法辦。

埔里警分局長潘金葉表示，針對街頭鬥毆槍擊案，已掌握特定對象積極偵辦，也持續加強轄內肅槍掃毒，維護治安。

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  • 警方規劃路檢，盤查可疑人車，也查獲毒品通緝犯、酒駕公危案。（圖：埔里分局提供）

    警方規劃路檢，盤查可疑人車，也查獲毒品通緝犯、酒駕公危案。（圖：埔里分局提供）

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