街頭槍擊案後... 埔里警方封城大掃蕩
2017-03-19 09:41
埔里警方針對轄內KTV等治安顧慮場所進行全面臨檢。（圖：埔里分局提供）
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮17日光天化日發生幫派街頭鬥毆槍擊事件，埔里分局除追緝涉案嫌犯，昨深夜起連續3天封城威力掃蕩，針對轄內治安熱區進行擴大臨檢，至今天清晨共查獲毒品通緝犯3件3人，以及毒品、酒駕公危等案件。
針對埔里鎮中山路、北環路口3天前發生幫派街頭鬥毆，兩派更公然亮槍並開槍挑釁，現場距分局不到200公尺，行徑囂張，也造成民眾對治安疑慮，為此警方展開連續封城掃蕩，針對具重大危害的槍械、毒品及治安顧慮場所加強查緝。
昨深夜至今天凌晨警方動員56名警力，規劃2個路檢點盤查可疑人車，並針對轄內KTV、養生館、電子遊藝場、汽車旅館等治安顧慮場所實施全面性臨檢，共查獲毒品通緝犯3件3人、毒品案2件2人，起出安非他命、海洛因等毒品，以及酒駕公危案1件1人，今天上午將犯嫌移送法辦。
埔里警分局長潘金葉表示，針對街頭鬥毆槍擊案，已掌握特定對象積極偵辦，也持續加強轄內肅槍掃毒，維護治安。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…
- 小英拚經濟！接下來...300億大新竹輕軌
- 杜鵑花季賞無花 柯︰年種10萬株
- 「中國製造2025」美憂威脅國安
- 自由開講》國民黨自曝其短
- MLB》卡布雷拉傷勢先休戰？ 老虎尚未決定
- 《中英對照讀新聞》Seoul’s metro expects major safety overhaul 首爾地鐵預計進行安全大檢修
- 空品差！ 環保局長：台南不是全國最差
- 《裸照驚駭》西恩潘愛女自慰曝光 柴克嘿咻照外洩
- 被中國網軍集體求淘汰 老蕭一句話霸氣回應
- 經典賽Live》卡諾敲陽春砲 多明尼加落後1分
- （影音）彭佳慧翻唱天后神曲 下台為...向林憶蓮道歉
- 美財長：美國要自由公平且均衡貿易
- 《零撲殺上路滿月》 宜蘭收容所爆腸炎 撲殺72隻流浪狗
- 加油等等！台塑化本週最多降1元
- NBA》騎士「三巨頭」場邊坐著看 慘輸快艇30分
- 經典賽》波多黎各飆17安痛宰委內瑞拉 不敗之師晉四強
- 賈靜雯喜獲Bo妞 修杰楷再添一女喊停產
- 印地安泉網賽》「辛然配」首封后 共享破千萬獎金
- 豪宅成交旺 價格續下探
- 柯文哲證婚也沒用 新婚同志請不到8天婚假...
- 黨代表參選資格╱挺吳派中常委堅持修法 增訂青年但書
- NBA》灰熊第四節回神 力退馬刺奪四連勝
- 自由廣場》軍紀 戰略 武器
- 【感覺紀事簿】女兒嫁到日本人家
- 裘莉激凸會大主教 挨轟丟臉
- 巴黎機場驚恐 奪軍槍男遭擊斃
- SBL》周俊三嗆走賀夫 台啤仍輸裕隆
- 張志豪月薪破35萬 輝全拚多10萬
- 故事》槍聲結束了陳舜臣的台灣生涯，遠走日本寫下記憶中的二二八
- 許瑋甯自拍密技 原來藏在下半身
- 玉山罕飄3月雪 山友high翻「不是霰」！
- 4000人同時靜止 拚世界紀錄
- MLB》釀酒人公佈開幕戰投手 古耶拉對洛磯先發
- 〈婚姻幸福學〉搞不清楚離婚原因 思緒混亂難以放手
- 封鎖線內拍照「屍體」坐起來…嚇壞一堆警察
- 只融你手不融你口！懶洋洋動物照 看到都想跟著馬上躺下
- 自由開講》非我族類、誅而後快 林立委您說錯了？！
- 〈生活大補帖〉媽媽背影 讓我感動
- 日本棋界露頭角 吳柏毅晉升職業三段棋士
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：街頭槍擊案後... 埔里警方封城大掃蕩
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分