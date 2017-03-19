苗警「封城」緝毒掃蕩 一夜臨檢40處場所

苗栗警方加強苗栗地區網咖臨檢緝毒。（記者張勳騰翻攝）

2017-03-19 09:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局昨晚深夜統合縣警局所屬的106名警力，加強苗栗地區重要道路及KTV、酒店、電玩、PUB「封城」大掃蕩，共臨檢40處場所，並查獲毒品案32件32人（海洛因11.91公克、安非他命25.06公克、K他命49.53公克）、未成年嫌犯1件1人、公共危險案9件9人、其他刑案10件10人。

苗栗縣警局昨晚深夜動員所屬5個分局、刑警大隊、交通隊、保安隊、少年隊及婦幼隊等共106名警力，針對苗栗市地區執行區域性閉鎖式擴大掃蕩工作。

苗栗警方以「封城」方式，在苗栗市地區重要聯外道路6處，於出入雙向均設置路檢點，阻絕毒品進出管道，全面封鎖，再針對封鎖區內治安場所KTV、酒店、電玩、PUB等實施大規模臨檢勤務，盼徹底掃蕩毒品、色情。

另針對轄內青少年經常聚集及易滋事之苗栗地區網咖、酒店、PUB、KTV等20處特種營業場所實施搜索或擴大臨檢，掃蕩毒品。

由於警方在各重要道口設臨檢點，既使酒駕者想繞道而行，都被周邊部署警力包抄，無所遁形，光是一晚就抓到9名涉嫌酒駕者，有一處臨檢點，還一口氣抓到3人。

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