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新北林口鐵皮工廠竄火 上百警消射水搶救

警消人員射水灌救。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-19  09:02

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市消防局今日上午近8時許接獲民眾報案，指稱林口區粉寮路二段一處鐵皮工廠發生火警，現場不斷冒出濃煙及火舌，上百名警消趕赴現場射水灌救，但因火勢猛烈，火勢尚未控制，所幸現場尚未傳出有人員傷亡，詳細起火原因仍待火勢撲滅後調查釐清。

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  • 警消人員射水灌救。（記者曾健銘翻攝）

    警消人員射水灌救。（記者曾健銘翻攝）

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