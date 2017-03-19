疑互看不順眼爆衝突 少年KTV前遭砍傷

2017-03-19 08:22

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區長榮路上的好樂迪KTV，今日清晨5時許驚傳砍人案，警方獲報趕赴現場，發現16歲周姓少年遭砍，全身有多處刀傷，倒在KTV前不斷地痛苦哀號，所幸送醫搶救後暫無生命危險。

據了解，周男昨晚與朋友一起到KTV歡唱，今晨準備結帳離開時，在大廳與另派人馬疑似互看不順眼才引發口角，雙方爆發爭執，周男因而遭對方持刀砍傷，但詳細事發原因仍需調查，警方目前已擴大調閱監視器，全力追查涉案兇嫌到案。