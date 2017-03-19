相約唱KTV卻因付錢爆口角 男子遭割頸送醫
2017-03-19 08:03
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區龍門路一處KTV，今日清晨5時許驚傳砍人案！警方接獲民眾報案指稱該KTV有民眾打架砍傷人，線上警網獲報立即前往現場，當場逮捕砍人的47歲陳男，隨即將脖子有刀傷的46歲陳男以及手腕遭劃傷的吳女送醫搶救，所幸2人就醫後暫無生命危險。
警方初步調查，雙方均為好友，昨晚一起到KTV喝酒，一直到清晨要結帳離開時，卻因帳單誰出多出少而發生口角，陳嫌一氣之下跑到超商買美工刀朝著陳男揮舞，混亂之中脖子中刀，當場鮮血直流，吳姓女子見狀上前勸架，右手腕也遭劃傷，目前警方已將陳嫌帶回三重分局厚德派出所，全案將依殺人未遂罪嫌偵辦。
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