| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
路跑》萬金石馬拉松陰雨中起跑 朝挑戰銀標邁進 相約唱KTV卻因付錢爆口角 男子遭割頸送醫
 首頁 > 社會

相約唱KTV卻因付錢爆口角 男子遭割頸送醫

2017-03-19  08:03

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區龍門路一處KTV，今日清晨5時許驚傳砍人案！警方接獲民眾報案指稱該KTV有民眾打架砍傷人，線上警網獲報立即前往現場，當場逮捕砍人的47歲陳男，隨即將脖子有刀傷的46歲陳男以及手腕遭劃傷的吳女送醫搶救，所幸2人就醫後暫無生命危險。

警方初步調查，雙方均為好友，昨晚一起到KTV喝酒，一直到清晨要結帳離開時，卻因帳單誰出多出少而發生口角，陳嫌一氣之下跑到超商買美工刀朝著陳男揮舞，混亂之中脖子中刀，當場鮮血直流，吳姓女子見狀上前勸架，右手腕也遭劃傷，目前警方已將陳嫌帶回三重分局厚德派出所，全案將依殺人未遂罪嫌偵辦。

廣告
  • 砍人的陳嫌目前已被帶回三重分局厚德派出所偵辦。（記者曾健銘攝）

    砍人的陳嫌目前已被帶回三重分局厚德派出所偵辦。（記者曾健銘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： KTV 傷害 割頸 打架 糾紛
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：相約唱KTV卻因付錢爆口角 男子遭割頸送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.