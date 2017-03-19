為友出頭助陣 學者：打贏被關、打輸入棺

2017-03-19 00:16

〔記者吳政峰／台北報導〕18日發生屏東一名18歲林姓男子為朋友談判助陣，卻慘遭子彈射穿心臟身亡事件，警大犯罪防治系副教授賴擁連表示，年輕人常因同儕壓力而懵懂助陣，殊不知此行可能直通黃泉路，就算打贏了，也可能吃上牢飯。

賴擁連指出，年輕人的腦部發展正值衝動性格發展期，朋友一找就出去，甚至不熟的網友相揪，照樣義氣相挺，因此家人應先讓他了解助陣後的極端下場，不是殺人，就是被殺。

賴擁連建議，若朋友喚你助陣，應以工作、學業、門禁為由拒絕，以自保為首則，如對方依舊要你出去，就拿出警察當擋箭牌，指近來被員警列為高關懷對象，一旦從事不法行動，將立刻被逮捕，藉此打消他們的邀約念頭。

而已被責付、生活輔導、保護管束的青少年，更應避免類似邀約，否則捲入鬥毆械鬥事件，父母可能被罰錢、接受親職教育，自己也可能被送到少年觀護所執行感化教育。

賴擁連認為，社群網路越來越發達，可先透過臉書等軟體了解朋友的背景，過濾危險性高的人，再決定哪些人能夠深交，家庭也應適時發揮約束與輔導功能，給予孩子正確的方向。