海軍證實飛彈快艇擦撞漁船 人員均安

海軍光華六號飛彈快艇在鼻頭角外海碰撞到娛樂船。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-18 22:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍131艦隊一艘光華六號飛彈快艇今晚在鼻頭外海，與搭載16名釣客的「北洋號」娛樂漁船發生碰撞，造成「北洋號」船頭嚴重破損，所幸釣客均安。對此，海軍艦隊指揮部稍早表示，該艦今晚7時許再北部海域執行任務期間，與本國籍海釣娛樂船北洋號發生擦碰，人員均無損傷。

海軍艦指部進一步表示，針對此意外事件，海軍與海巡署立即調查釐清責任，並通令各艦艇確實注意風險管控，提高危機意識，以維艦艇航行安全。但對於北洋號船長控海軍光六號快艇「肇逃」，海軍未做出相關說明與回應。